Das Sortiment der Migros war schon immer stark von Eigenmarken geprägt. In den Bereichen Food, Near-Food und Non-Food begleiten sie Millionen Menschen im Alltag.
Mit einer neuen Kampagne rückt Migros diese Eigenmarken ins Zentrum. Entwickelt hat sie die Agentur Thjnk Zürich. Der Insight sei es, schreibt die Agentur, «gewisse Denkmuster im Kopf von Konsumentinnen und Konsumenten aufzubrechen».
Denn: Denkt man an Chips, denkt man an die Schweizer Traditionsmarke. Denkt man an Pasta, denkt man an die Pasta mit der blauen Verpackung. Die Kampagne soll aufzeigen, dass die Migros-Eigenmarken in puncto Qualität mit diesen bekannten Marken mithalten können – nur günstiger.
Das Prinzip wird auf zahlreiche Produkte übertragen und macht so die Breite und Stärke des Migros-Eigenmarkensortiments sichtbar. Dabei verzichtet die Migros darauf, die Namen der «bekannten Marken» zu nennen.
Die Kampagne wird schweizweit als Plakat- und DOOH-Kampagne umgesetzt und durch Print, digitale Werbemittel und Social Media ergänzt. Sie ist ab 19. Januar 2026 in der ganzen Schweiz zu sehen. (pd/nil)
Credits
