Publiziert am 06.07.2026

Im Zentrum steht der Leitsatz «Zwischen links und rechts liegt eine ganze Welt». Ausgangspunkt sei die Beobachtung, dass viele Menschen die öffentliche Debatte zunehmend als von Gegensätzen, Schlagworten und zugespitzten Positionen geprägt erlebten, heisst es in der Mitteilung von DS Studio.

Die Sujets stellen dafür bekannte Gegensatzpaare einander gegenüber – Friedenstaube und Kampfjet, Lastenvelo und Offroader, Xi Jinping und Donald Trump – und rücken sie an den Bildrand. Der freie Raum in der Mitte stehe für jene Vielschichtigkeit der Realität, die in Debatten oft zu kurz komme, so die Agentur.

«Schweiz heute bietet den Leserinnen und Lesern einen differenzierten Zugang zu unterschiedlichen Perspektiven, Interessen und Lebensrealitäten. Diese journalistische Qualität greift die Kampagne pointiert auf», lässt sich Michelle Pinnow, laut Mitteilung Leiterin Marketing und Kundenakquisition für die Zeitungen und Onlineportale von CH Media, zitieren.

Die Kampagne ist ab sofort als Digital-Out-of-Home zu sehen. Schrittweise sollen analoges Out-of-Home, Social Media, die Displaynetzwerke von Google und CH Media sowie TV- und Radiospots folgen.

Schweiz heute bündelt seit der Lancierung Anfang Juni das publizistische Angebot des gesamten CH-Media-Redaktionsnetzwerks mit rund 350 Journalistinnen und Journalisten und verbindet nationale mit regionalen Themen (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)