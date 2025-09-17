Studio Voile: Kampagne rückt das Ensemble ins Zentrum

Publiziert am 17.09.2025

Die Kampagne ist das prominenteste Element des neuen visuellen Gesamtauftritts, der von der Agentur Studio Voile für die Co-Intendanz von Pınar Karabulut und Rafael Sanchez entwickelt wurde. Ziel der Kampagne sei es, das Schauspielhaus als «persönliches Erlebnis im Stadtraum greifbar» zu machen und den programmatischen Neustart zu begleiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der neue visuelle Auftritt manifestiert sich auch in weiteren Massnahmen im städtischen Raum. Über dem Eingang des Pfauen wurde eine neue Leuchtschrift mit der eigens entwickelten Hausschrift «Pfauen Plakat» installiert und auch das Foyer neu gestaltet. Ein gebrandeter Lastwagen trägt das neue Erscheinungsbild in die Stadt hinaus, während im Schiffbau grossformatige LED-Screens zum Einsatz kommen.

Flankiert werden die visuellen Massnahmen von digitalen Formaten und einer ersten Merchandising-Kollektion. Unter dem Motto «Theater beginnt im Kopf» wurde die Videoserie «Playguess» lanciert, in der Ensemblemitglieder die Inhalte kommender Stücke erraten. Zudem sollen sammelbare Schlüsselanhänger und Stückplakate das Haus und seine Produktionen in den Alltag des Publikums verlängern. In seiner Gesamtheit soll das Redesign den programmatischen Aufbruch der Co-Intendanz «nicht nur sichtbar, sondern spürbar» machen. (pd/cbe)