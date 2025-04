Publiziert am 14.04.2025

Die Streaming-Plattform Joyn lanciert ihre neue Werbekampagne «Alles auf Joyn!». Die von der Seven.One Entertainment Group Schweiz und ihrer Inhouse-Agentur Creative Solutions kreierte 360-Grad-Kampagne ist ab Montag in der Deutschschweiz präsent und bewirbt das kostenlose Programmangebot der Plattform.

Die Kampagne setzt laut einer Mitteilung auf verschiedene Kommunikationskanäle. Neben TV-Spots werden (D)OOH-Platzierungen und digitale InStream Ads geschaltet. Zusätzlich wird die Botschaft über Radio, Print, Kino und Social-Media-Plattformen verbreitet.

In den Motiven werden Programme von ProSieben und Sat.1 Schweiz mit Noah Bachofen («Hype Kitchen») und Yoldas und Serhat («Kurds im Ohr») präsentiert. Auch internationale Stars wie Sternekoch Frank Rosin («Roadtrip Amerika», Kabel Eins) und Schauspielerin Caro Frier («Die Landarztpraxis», Sat.1) sind Teil der Kampagne.

Raphael Holzer, Head of Marketing bei der Seven.One Entertainment Group Schweiz, erklärt: «Mit der neuen Kampagne geben wir Joyn ein frisches und wirkungsvolles Gesicht und schaffen vor allem ein Bewusstsein für das, was Joyn so einzigartig macht: Eine kostenlose Programmvielfalt, die Joyn von anderen Streamern in der Schweiz unterscheidet.» (pd/cbe)