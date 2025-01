Freundliche Grüsse: Kampagne setzt auf Wortspiele

McCann Worldgroup

George Clooney ermittelt für Nespresso

In einer neuen Werbekampagne geht der Schauspieler als Detektiv einem mysteriösen Kaffeeraub nach. Der in den römischen Cinecittà-Studios produzierte Spot vereint erstmals Clooney mit Eva Longoria sowie den Schauspielerinnen Camille Cottin und Kim Go Eun.