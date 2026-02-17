Publiziert am 17.02.2026

Die Anlagen der Otto Systems AG sind für hohe Stückzahlen und den Dauerbetrieb ausgelegt. Da Ausfallzeiten und Qualitätsmängel in diesem Segment erhebliche wirtschaftliche Folgen haben können, sind Zuverlässigkeit und Präzision zentrale Kaufargumente.

Diese Eigenschaften stellt die neue Kampagne in den Vordergrund, wie Agentur Yellow mitteilt. Allerdings nicht über Abbildungen der Maschinen von aussen, sondern über Nahaufnahmen ihrer technischen Komponenten.









Das gestalterische Konzept orientiert sich an der Uhrenindustrie, die seit Langem das Zusammenspiel einzelner Mechanismen als Qualitätsversprechen vermarktet. Die Agentur Yellow überträgt diese Bildsprache auf die Maschinen der Otto Systems AG.



Robotikteile, mechanische Details und Verbindungskabel. Licht und Schatten sollen dabei Tiefe erzeugen und die Präzision der Bauteile betonen.



