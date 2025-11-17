Publiziert am 17.11.2025

Mit seiner aktuellen Werbung knüpft Viac an frühere TV-Spots an. Darin schlüpfte ein Maskottchen in die Rolle von Cowboys, Geheimagenten und Astronauten. Die neue Kampagne solle zeigen, dass Vorsorge kein Hexenwerk sei, heisst es in einer Medienmitteilung von Viac.



Der Fokus des Spots liegt auf den Gebühren: Die Lösungen von Viac seien bis zu 65 Prozent günstiger als vergleichbare Angebote traditioneller Banken, schreibt das Unternehemen.





Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne fast vollständig in-house; von der Idee über das Storyboard bis zur finalen Umsetzung.

«Unsere Botschaft ist einfach: Man muss nicht zaubern können, um seine Vorsorge in die Hand zu nehmen. Man braucht nur ein Smartphone und fünf Minuten Zeit», kommentiert Michel Schnyder, Leiter Marketing und Kommunikation von Viac, die neue Werbung. Daniel Peter, CEO und Mitgründer von Viac, fügt hinzu: «Wir können leider keine Renditen herbeizaubern, aber wir können dafür sorgen, dass Vorsorge in der Schweiz einfach und günstig ist.»























Der TV-Spot läuft ab dem 17. November auf SRF 1, SRF 2 und SRF Info. Auf YouTube gibt es eine längere Version zu sehen.



Parallel dazu verzaubert Viac die Deutschschweiz auf über 1700 Plakaten. Auf Social Media folgen im Laufe der Kampagne weitere Mini-Spots. (pd/nil)