Publiziert am 05.12.2025

Das «Netzwerk freiwillig engagiert» hat mit der Agentur Rebel Communication eine nationale Social-Media-Kampagne zum Thema Freiwilligenarbeit lanciert. Die Kampagne zielt darauf ab, Menschen in der Schweiz für freiwilliges Engagement zu begeistern.

Das Netzwerk setzt sich aus 20 national tätigen Organisationen zusammen, darunter Caritas Schweiz, Schweizerisches Rotes Kreuz und Migros-Kulturprozent. Anlass ist das Internationale Jahr der Freiwilligen 2026 der Vereinten Nationen. Laut Freiwilligen-Monitor 2025 leisten 86 Prozent der Schweizer Bevölkerung jährlich rund 590 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit, wobei mehr als 90 Prozent der Engagierten mit ihrer Tätigkeit zufrieden sind, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne umfasst acht Sujets in drei Sprachen zu den Bereichen Soziales, Sport und Umwelt. Sie zeigt persönliche Motivationen und baut auf der vorherigen Sensibilisierungskampagne «Immer da» aus dem Jahr 2024 auf (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)