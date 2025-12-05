Das «Netzwerk freiwillig engagiert» hat mit der Agentur Rebel Communication eine nationale Social-Media-Kampagne zum Thema Freiwilligenarbeit lanciert. Die Kampagne zielt darauf ab, Menschen in der Schweiz für freiwilliges Engagement zu begeistern.
Das Netzwerk setzt sich aus 20 national tätigen Organisationen zusammen, darunter Caritas Schweiz, Schweizerisches Rotes Kreuz und Migros-Kulturprozent. Anlass ist das Internationale Jahr der Freiwilligen 2026 der Vereinten Nationen. Laut Freiwilligen-Monitor 2025 leisten 86 Prozent der Schweizer Bevölkerung jährlich rund 590 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit, wobei mehr als 90 Prozent der Engagierten mit ihrer Tätigkeit zufrieden sind, wie es in einer Mitteilung heisst.
Die Kampagne umfasst acht Sujets in drei Sprachen zu den Bereichen Soziales, Sport und Umwelt. Sie zeigt persönliche Motivationen und baut auf der vorherigen Sensibilisierungskampagne «Immer da» aus dem Jahr 2024 auf (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich beim «Netzwerk freiwillig engagiert»: Katrin Gehring, Sandro Hodel Themen- und Projektleitende Soziales, Direktion Gesellschaft & Kultur, Migros-Genossenschafts-Bund (Gesamtkoordination); verantwortlich bei Rebel Communication: Kris Goricanec (Gesamtverantwortung), Teresa von Einem-Roth (Art Direction), Sina Grass (Kreation), Linus Cotardo (Text), Olivia Goricanec (Text), Jennifer Isele (Beratung), Julia Albers (Beratung); Teilnehmende Organisationen des «Netzwerk freiwillig engagiert»: Alliance F, Benevol Schweiz, Beisheim Stiftung, Caritas Schweiz, Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, Innovage, Intermundo, Migros-Kulturprozent, Movetia, Pro Senectute Schweiz, Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ), Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV), Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), Schweizerischer Gemeindeverband, Schweizerischer Städteverband, Schweizer Verband Die Dargebotene Hand, Schweizerisches Rotes Kreuz, Swiss Olympic, Swiss Volunteers, Bénévolat Romandie.