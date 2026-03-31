Publiziert am 31.03.2026

Lidl Schweiz lanciert pünktlich zu Ostern die Social-Media-Aktivierung «The Beat of Freshness». Im Mittelpunkt stehen Kaninchen, die sich dem Frische-Urteil stellen. Mit ihren über 100 Millionen Geruchsrezeptoren sind sie in der Lage, verschiedene Gerüche über weite Strecken zu identifizieren und frische Nahrungsquellen aufzuspüren, heisst es in einer Mittielung. Je frischer das Gemüse, desto schneller zuckt die Nase im Takt – unterlegt mit dem Kult-Klassiker «Fresh» von Kool & The Gang.

Der Clip ist seit Dienstag auf diversen Online-Kanälen wie Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube und TikTok zu sehen. Über die ausführende Agentur macht Lidl Schweiz auf Anfrage keine Angaben. (pd/cbe)