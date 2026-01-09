Publiziert am 09.01.2026

Konzipiert und produziert wurde der Spot von der Agentur Silverspot, die für Idee, Kreation und Umsetzung verantwortlich zeichnet. Neben der klassischen TV-Version entstand eine 9:16-Version für digitale und mobile Kanäle, heisst es einer Mitteilung.

Musik, Jingle, Sprechercasting und Tonaufnahmen wurden ebenfalls von Silverspot im hauseigenen Tonstudio umgesetzt. Der Spot wird im regionalen TV und auf digitalen Plattformen ausgestrahlt und richtet sich an Autofahrer im Kanton Zürich. (pd/spo)