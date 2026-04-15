Erdmannpeisker: KI-Unterwasserwelt für «Splash»

Swisslos lanciert mit «Splash» ein neues Rubbellos mit maritimem Thema. Die von der Agentur Erdmannpeisker konzipierte Kampagne setzt auf eine Kombination aus realem Footage und KI-generierten Elementen, heisst es in einer Mitteilung.
Im TV-Spot taucht eine junge Frau aus dem Alltag in eine magische Unterwasserwelt ein und entdeckt eine Schatztruhe. Die KI-generierte Bildwelt greift den Charakter des Loses auf und übersetzt ihn in eine eigenständige visuelle Sprache.
Swisslos bleibt mit der Kampagne der bewährten Mechanik für Rubbellos-Auftritte treu, entwickelt diese aber mit der KI-Fantasiewelt weiter.
«Splash» wird über TV, DOOH, POS und Online beworben. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose), Nailah Abdelhamid (Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Jenny Ziörjen (Art Direction), Tobias Friedli (KI Artist), Selina Helbling (Beratung), Markenfilm Schweiz (Filmproduktion), JingleJungle (Sounddesign), Zipmedia (Mediaplanung).