Erdmannpeisker: KI-Unterwasserwelt für «Splash»

Publiziert am 15.04.2026

Swisslos lanciert mit «Splash» ein neues Rubbellos mit maritimem Thema. Die von der Agentur Erdmannpeisker konzipierte Kampagne setzt auf eine Kombination aus realem Footage und KI-generierten Elementen, heisst es in einer Mitteilung.

Im TV-Spot taucht eine junge Frau aus dem Alltag in eine magische Unterwasserwelt ein und entdeckt eine Schatztruhe. Die KI-generierte Bildwelt greift den Charakter des Loses auf und übersetzt ihn in eine eigenständige visuelle Sprache.

Swisslos bleibt mit der Kampagne der bewährten Mechanik für Rubbellos-Auftritte treu, entwickelt diese aber mit der KI-Fantasiewelt weiter.

«Splash» wird über TV, DOOH, POS und Online beworben. (pd/cbe)