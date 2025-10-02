Schroten: Kinospot stellt neues Regensdorf vor

Publiziert am 02.10.2025

Der Spot greift das Wortspiel mit dem Ortsnamen auf: «Regensdorf», das klinge «nach Regen und Provinz», heisst es in einer Medienmitteilung. Dabei regne es in Regensdorf nicht mehr als anderswo im Kanton Zürich, und für ein «Dorf» sei hier viel zu viel los.

Das beworbene Zwhatt-Areal am Bahnhof Regensdorf-Watt liegt 17 S-Bahn-Minuten von der Zürcher City entfernt und steht für eine neue Form von «ländlicher Urbanität». Das Quartier bietet verschiedene Wohnungstypen, Kindergärten, Grünräume, Freizeitangebote und Gewerbeflächen. Bei Regenwetter können sich Bewohner in der Quartier-Sauna aufwärmen oder in der Velowerkstatt das Gravel-Bike reparieren.

Den Werbespot entwickelte und verfilmte Schroten gemeinsam mit Kameramann und Regisseur Tom Gibbons im Auftrag der Pensimo Management AG. Die «temporeiche Geschichte» erzählt humorvoll von den Vorzügen des neuen Stadtquartiers und dem angrenzenden Naherholungsgebiet.

Der Spot läuft aktuell in Kinos der Region Zürich sowie auf Connected TV und in sozialen Medien. (pd/cbe)