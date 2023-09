Mit der neuen Kampagne #ZusammenSindWirChampions, die Spinas Civil Voices gemeinsam mit dem Kinderspital Zürich und Shining Films realisierte, zeigt sich die NPO-Agentur von einer neuen Seite: Statt wie bisher mit Fundraising unterstützt die Kreativagentur das «Kispi» nun auch beim Finden des wichtigsten Kapitals: den Mitarbeitenden. Denn im Hinblick auf den Umzug ins neue, grössere Kinderspital in Zürich-Lengg braucht das Spital zusätzliches Personal, insbesondere in Pflege, Medizin, Labor und IT, wie der Tages-Anzeiger berichtete.

Champions suchen Champions

Vor zwei Jahren legte das Fundraising den Grundstein mit dem populären Musikvideo «Champion» zur Spendengenerierung – ausgezeichnet mit einem Gold-Edi (persoenlich.com berichtete).

Nach diesem Erfolg setzt auch das HR-Management des Kinderspitals auf Emotionen, wie Spinas Civil Voices in einer Mitteilung schreibt: «Die echten Mitarbeitenden stehen im Rampenlicht, eingebettet in eine Patientengeschichte. Denn sie sind die Champions, die alles geben, bis es den Kindern gut geht.» Verbindendes Element sei die «Champions»-Pose – inspiriert vom Logo des Kinderspitals. Neu werde die Pose mit einem einladenden Winken kombiniert und dem Aufruf: Bewirb dich jetzt bei uns.



Neben dem Longspot werden 10-Sekünder auf Social Media geschaltet: Dazu kommt ein Plakataushang in Stadt und Kanton Zürich sowie an wichtigen Knotenpunkten in der Deutschschweiz.



Um weitere Interessierte mit der wichtigen Proposition «Arbeit mit Sinn» anzusprechen, schaltet das Kinderspital vier Ads mit provokativen «Sinnfragen», welche zum Hinterfragen des aktuellen Jobs einladen.











Verantwortlich beim Universitäts-Kinderspital Zürich: Désirée Nater, Matthias Bisang, Arun Lopez, Bojan Josifovic; verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Barbara Strahm, Beat Egger (Kreation), Martina Honegger (Beratung); verantwortlich bei Shining Film: Stefan Girtanner (Producer), Marco Lutz (Regie), Ralph Bätschmann (Kamera), Laura Rindlisbacher (Casting), Jero Fändrich (Edit); verantwortlich bei SuccessClub (Musik): Dodo, Big J; Sounddesign: Jingle Jungle; Fotos: Simon Opladen (Fotograf), Lorenz Wahl (Postproduction), Sergio Beti (Litho). (pd/cbe)