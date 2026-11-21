Publiziert am 21.11.2026

BLICK: Thomas Aeschi und Michael Graber seien «als Duo» eine Zumutung, schreibt Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli in seinem Wochenkommentar. Das Problem sei Graber. Das Kalkül der Fraktion sei, jemanden aufzustellen, der aus dem gleichen Holz wie Aeschi schnitzt sei, den die anderen Parteien aber kaum für wählbar hielten: «Das Parlament muss nun zwischen einem Ungeliebten mit Format und einem Unbekannten mit wenig Format entscheiden. Damit führt die SVP das Ticket ad absurdum. Dieses sollte verhindern, dass das Parlament einer Partei einen Bundesrat aufzwingt. Nicht, dass das Parlament gar nicht mehr wählen kann.»

TAMEDIA-ZEITUNGEN: «Das Krawallticket ist auch ein Hochrisikoticket», urteilt Fabian Fellmann in den Tamedia-Zeitungen. Die SVP provoziere sie, dass sich die anderen Parteien doch auf die Suche nach weiteren Kandidaten machten. Dies, obwohl die SVP inoffiziellen Kandidaten mit dem Ausschluss drohe. «Die Bundesratswahl vom 9. Dezember könnte die SVP und die Konkordanz in eine schwere Krise stürzen, kurz vor dem Wahljahr 2027.»

Ganz anders präsentiert sich die Lage für SonntagsZeitung-Kolumnist und Nebelspalter-Chefredaktor Markus Somm: Dass es der SP gelinge, einen wilden Kandidaten durchzubringen, wofür sie auf die Mithilfe von Freisinn und Mitte angewiesen wäre, scheine eher unwahrscheinlich. «Die Zeiten haben sich geändert, seit Christoph Blocher im Jahr 2007 abgewählt worden ist. Ein solches Massaker leistet man sich in Bundesbern nur alle hundert Jahre, aber das ist nicht der einzige Grund», so Somm in einem bereits am Samstag auf den Websites mehrerer Tamedia-Titel publizierten Text. Die direkte Demokratie zwinge dazu, oppositionelle Kräfte in die Regierung einzubinden.

NZZ: «Dass am Ende der Walliser Nationalrat Michael Graber das Rennen machte, ist als Zeichen dafür zu interpretieren, dass die SVP ihrem Favoriten Aeschi im Parlament möglichst gute Wahlchancen verschaffen will», schreibt die NZZ in ihrem Briefing von Samstagmorgen. Nun drohe der SVP eine Zerreissprobe, hält sie mit Verweis auf die Haltung der Westschweizer Parteisektionen fest.

WATSON: «Die SVP präsentiert den anderen Parteien eine Knacknuss», stellt Benjamin Rosch in einem Kommentar bei Watson fest. Die Auswahl sei breit gewesen: mehrere erfahrene Regierungsräte, eine Nationalrätin aus Genf, ein Tessiner Ständerat. Sie alle habe die Fraktion der SVP verschmäht: «Mit Thomas Aeschi und Michael Graber gewinnen die interne Ausmarchung um die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin Zwei, die sich im Stil ähneln. Die gar schon gemeinsam in den Schlagzeilen standen, weil sie sich ein Handgemenge mit Fedpol-Mitarbeitern geleistet hatten.» Für den französischsprachigen Teil der SVP sei der Entscheid eine herbe Niederlage, lautet die Bilanz Roschs.

SRF: SRF-Bundeshauskorrespondent Dominik Meier spricht in seiner Analyse von einem «Hardliner-Ticket». «Die SVP-Fraktion sendet damit eine klare Botschaft: Sie fühlt sich stark genug, den Protest gegen dieses Ticket auszuhalten. Auch den Protest aus den eigenen Reihen. Westschweizer SVP-Parlamentarier sind verärgert. Die Romandie dürfte nun erstmals seit über 50 Jahren nur einen Bundesratssitz haben.» Auch wenn die SVP das Gegenteil sage: In den Augen der anderen Parteien präsentiere die Fraktion keine echte Auswahl.

LE TEMPS: Als «Hooligan-Ticket» und «Schlag ins Gesicht der Bundesversammlung» und als dreifachen Affront bezeichnet Le Temps das Bundesrats-Ticket der SVP. Einerseits würden mit der Zurückweisung von Céline Amaudruz nicht nur sie, sondern alle Frauen des Landes brüskiert. Auch gegenüber der Romandie und dem Parlament sei die Nomination von Aeschi und Graber ein Affront. Es spiele für die SVP offenbar keine Rolle, dass Elisabeth Baume-Schneider nun die einzige Frankophone im Bundesrat sei - eine Situation, die es in der Schweiz seit 1966 nicht mehr gegeben habe. Keine Rolle spiele auch, dass die grösste Partei des Landes nur noch von Deutschschweizern vertreten werde und die wirtschaftlich blühende Genferseeregion nicht vertreten sei.

24 HEURES: Die Nicht-Nominierung von Westschweizer Kandidaten bezeichnet auch 24 heures als «schlechte Nachricht für die Genferseeregion». Die wichtigste Wirtschaftsmacht der Schweiz verliere so, ähnlich wie das ebenfalls nicht im Bundesrat vertretene Zürich, politisch an Bedeutung. Nicht einmal den Trostpreis, nämlich die Nomination des zweiten französischsprachigen Kandidaten Pierre Alain Schnegg, habe die Parteispitze der Westschweizer SVP gegönnt. Die SVP «demütige» die Westschweiz und provoziere mit den beiden «Hooligans» nach Strich und Faden.

WELTWOCHE: «Geniales Ticket: Mit Aeschi und Graber präsentiert die SVP zwei Spitzenkandidaten», stellt hingegen Weltwoche-Redaktor David Biner in einem Kommentar fest. Aeschi führe seit Jahren die grösste Fraktion im Bundeshaus. «Der Harvard-Absolvent gilt als blitzgescheit. Zudem ist der Zuger ein absolutes Arbeitstier. Die Bundesbeamten im Departement, das Aeschi übernehmen wird, dürfen sich auf einen neuen, spannenden Rhythmus freuen.» (sda/cbe)