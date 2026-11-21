Publiziert am 21.11.2026

Hinter der Kampagne stehen die European Broadcasting Union (EBU), die Global TV Group (GTVG), der Branchenverband egta und die Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT). Die Idee für den Film stammt von RTL AdAlliance. Er greift die tägliche Informationsflut auf und ruft dazu auf, auf geprüfte Medien zu setzen.

Hierzulande verbreitet das Egta-Mitglied Screenforce Schweiz den Spot. Welche Sender sich beteiligen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Zudem ist der Film auf der Website von Screenforce aufgeschaltet.

Der Aktionstag vom 21. November geht auf die Vereinten Nationen zurück. Die Kampagne adressiert auch Werbetreibende: Mit der Botschaft «Von Menschen geschätzt. Von Marken unterstützt» unterstreicht sie die Bedeutung vertrauenswürdiger Medien für Werbeauftraggeber. Ein glaubwürdiges Medienumfeld ermögliche Marken, langfristige Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufzubauen, heisst es in der Mitteilung.

«In einer Welt, in der sich echte und manipulierte Inhalte immer schwerer unterscheiden lassen, wird Vertrauen zum entscheidenden Faktor», lässt sich Simone Schulz, Leiterin Screenforce Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Fernsehen biete mit professionellem Journalismus und klaren redaktionellen Standards ein verlässliches Umfeld, «für das Publikum ebenso wie für werbetreibende Marken».

Screenforce ist eine TV-Gattungsinitiative der DACH-Region. Die Allianz aus neun TV-Vermarktern repräsentiert nach eigenen Angaben 95 Prozent des TV-Werbemarkts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hierzulande treibt die Arbeitsgemeinschaft Fernsehwerbung Schweiz (AGFS) die Initiative voran. Sie ist ein Zusammenschluss von Admeira, CH Media, Goldbach Media und der Interessengemeinschaft Elektronische Medien (IGEM). (pd/cbe)