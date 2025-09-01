Publiziert am 01.09.2025

Das Schaffhauser Donut-Geschäft «Kleiner Dicker Junge» hat unter der neuen Leitung von Vivian Guyer und Patrice Bührer eine umfassende Neuausrichtung erfahren. Der Laden, der Donuts, Kaffee sowie Bowls anbietet, präsentiert sich seit der Übernahme mit einem überarbeiteten Konzept.

Eclipse Studios entwickelte für das Unternehmen ein neues visuelles Erscheinungsbild mit lebendigen Illustrationen und reduziertem Design, wie die Designagentur in einer Mitteilung schreibt. Zentraler Bestandteil der neuen Markenidentität ist ein Donut-Charakter, der als Maskottchen fungiert und auf verschiedenen Medien vom Webauftritt bis zur Produktverpackung eingesetzt wird.





Das Fotografie-Konzept setzt auf Porträts von Kunden mit geschlossenen Augen beim Verzehr der Donuts, um den Genussmoment zu visualisieren. Diese Aufnahmen werden als Werbemotive verwendet.