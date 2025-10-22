Family: Kleingedrucktes wird zum Gewinnspiel

Publiziert am 22.10.2025

Am 6. Oktober tauchten in Zürich, Basel, Bern, Winterthur und St. Gallen die Plakate auf. Was auf den ersten Blick wie ein überlanger Sternchentext wirkte, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als Einladung. Wer das Kleingedruckte aufmerksam las, konnte eines von 13 kostenlosen Digital-Republic Handy-Abos für ein ganzes Jahr gewinnen.

Die Agentur Family entwickelte die Aktion für Digital Republic im Rahmen der Kampagne «Das Abo ohne Aber». Die Plakate machten aus dem Kleingedruckten ein Gewinnspiel – «ohne Haken, ohne Trick und ohne Sternchen-Drama», wie es in einer Mitteilung hiess.

Im Vorfeld wurde die Community mit einem Teaserfilm über die Social-Media-Kanäle von Digital Republic auf die Aktion aufmerksam gemacht.

Der Clip sorgte mit gezieltem Targeting rund um die Plakatstandorte für Spekulationen und einen wachsamen Blick auf den öffentlichen Raum. (pd/cbe)