TKF: Komplimente gegen den Schönheitswahn

So verabschiedete sich Iouri Podladtchikov

Der Snowboard-Olympiasieger kehrte am Sonntagabend für seinen «The Last Run» ein letztes Mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit in die Halfpipe zurück.