Jung von Matt Limmat: Kool Savas wirbt für Textilmarke

Publiziert am 26.03.2026

Die Corporate-Wear-Marke Hakro positioniert sich mit einer neuen Kampagne im Merchandise-Segment. Im Zentrum steht die sogenannte Label-Free-Kollektion – Textilien ohne Nacken- oder Flag-Label, die Marken, Künstler und Unternehmen für Merchandise oder Arbeitsbekleidung individualisieren können. Als Testimonial tritt der deutsche Rapper Kool Savas auf.

Konzept und Kreation stammen von Jung von Matt Limmat, Strategie und Beratung von Confgrd aus Stuttgart. Im Kampagnenfilm verfolgen öffentliche Kameras Kool Savas durch Berlin. Die Botschaft: «Qualität trägt deinen Namen».

Die Zusammenarbeit hat eine Vorgeschichte: 2025 war Hakro offizieller Merch-Partner der 50-Jahre-Kool-Savas-Tour und stattete die gesamte Crew aus.

«Savas trägt Hakro, weil unsere Marke zu seinen eigenen Werten passt: Qualität, Überzeugung und Stolz auf das eigene Werk. Aus dieser gemeinsamen Haltung entstand die Idee einer Zusammenarbeit», wird Danny Jüngling, Mitglied der Geschäftsleitung bei Hakro, in einer Mitteilung zitiert. Geschäftsführende Gesellschafterin Carmen Kroll betont die Wahl der Agenturpartner: «Confgrd hat uns mit Empathie und unternehmerischem Verständnis überzeugt und mit der kreativen Exzellenz von Jung von Matt bewiesen, die richtige Konfiguration für unsere Aufgabe gefunden zu haben.»

Die Kampagne läuft seit März in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Social Media sowie in Print in ausgewählten Fachmagazinen. Ergänzt wird sie durch eine Produkt-Kampagne. (pd/cbe)