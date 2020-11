Ogilvy Schweiz: Kreativ-Duo stösst von JvM/Limmat dazu

Ogilvy Schweiz verstärkt die Führung in den Bereichen Kreation und Health und erweitert die Geschäftsleitung. Im November sind Eric Markowski (Text) und Ben Staudenmann (Art) als Executive Creative Director-Team von Jung von Matt/Limmat zur Kreativagentur in Oerlikon gestossen, wie es in der Mitteilung dazu heisst.

Markowski stammt aus Deutschland und ist seit zehn Jahren im Werbegeschäft, acht davon hat er in den Schweizer Agenturen Serviceplan Group, Havas Worldwide, Equipe und zuletzt Jung von Matt/Limmat gearbeitet. Der crossmedial ausgerichtete Kreative hat zudem als Creative Director bei Siroop und in der Innovationsabteilung des Link Institutes seinen Blickwinkel auf Marketing und Kommunikation ausgeweitet. Aus seiner Feder stammen Kampagnen für die UBS, BMW, Café Royal und Helsana. Nun wird er als Executive Creative Director für die konzeptionelle und textliche Ausrichtung von Ogilvy verantwortlich zeichnen.

An seiner Seite wird der neue ECD Ben Staudenmann die visuelle Konzeption und Umsetzung der künftigen Kampagnen verantworten. Er hat zuvor während fünf Jahren bei Wirz BBDO und vier Jahren bei Jung von Matt/Limmat gewirkt, unterbrochen von einem Jahr Sabbatical, in dem er den Globus und die Agenturwelt als Freelancer bereiste. Zu seinen Arbeiten als Art Director zählen der neuste Auftritt von Swissmilk, die Hobbysportler-Kampagne von SportXX sowie mehrere Evergreens der Mobiliar Schadensskizzen.

Kennengelernt und rasch zu einem schlagkräftigen Team formiert haben sich Staudenmann und Markowski bei Jung von Matt/Limmat. Zuletzt sind die beiden mehrfach ausgezeichneten Kreativen mit ihrer schaurig-schönen Gemüsehexe-Kampagne für Denner aufgefallen.

Gemeinsam mit ihrer Erfahrung und Kompetenz will Ogilvy das kreative Profil der Agentur im Schweizer und internationalen Markt weiter schärfen. Die beiden Creative Directors werden Teil der erweiterten Geschäftsleitung. Sie folgen auf Executive Creative Director Stephanie Lang, die in den letzten drei Jahren bei Ogilvy für Etat-und Award-Gewinne verantwortlich zeichnete. Sie hat die Agentur Mitte Oktober verlassen.

Bereits seit Anfang August bei Ogilvy engagiert ist das neue Geschäftsleitungsmitglied Martin Keller, Leiter der Health-Abteilung. Nach seinem Studium und Doktorat der Biochemie an der ETH Zürich, hatte Keller verschiedene Management-Positionen in der Healthcare-Branche in den Bereichen Strategie, Marketing und Operations inne – durchgehend mit einem digitalen Schwerpunkt. Dabei war er für die Boston Consulting Group, Novartis und Amgen tätig, zuletzt als European Commercial Lead bei Amgen.

Mit Keller wird Ogilvy Health das Multichannel-Kommunikationsangebot vom bisherigen Verschreiber-und Patientenfokus auf weitere Stakeholder in der Healthcare-Sphäre ausweiten.

Komplettiert wird die neue Führungsriege durch Strategy Director Matthias Müller, der in die erweiterte Geschäftsleitung vorrückt. Der erfahrene Planer und Mitglied der Account Planning Group Switzerland sorgt seit 2019 für die fundierte strategische Abstützung der Ogilvy-Kampagnen. Nach seinem Einstieg in die Werbung bei Havas Worldwide in Zürich, wurde er mit dem Aufbau der strategischen und digitalen Planung von Havas Genf betreut. Auf einen Abstecher nach Deutschland folgten Positionen als Senior Stratege bei Publicis und Notch Interactive sowie als Strategy Director bei Jung von Matt/Limmat.

Auch sein Bildungsweg führte durch mehrere Kulturen: Nach dem Wirtschafts-Grundstudium an der HSG studierte er berufsbegleitend Business Communications an der HWZ Zürich und verfügt über einen Executive Master of Science in Communications Management der Università della Svizzera Italiana. (pd/wid)