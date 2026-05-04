Family: Kreativagentur ernennt erstmals Partner

Publiziert am 04.05.2026

Svenja Hässig (Managing Director), Florian Weitzel (Executive Creative Director) und Marc Ambühl (Chief Post Production) erhalten ab sofort eine Beteiligung am Unternehmen. Bisher lag die unternehmerische Verantwortung allein bei Gründer und CEO Claudio Catrambone.

Family bezeichnet den Schritt als Teil einer Wachstumsstrategie, zu der neben der Stärkung des Schweizer Geschäfts auch eine internationale Expansion gehören soll.

«Family war von Anfang an als Ort gedacht, an dem Menschen Verantwortung übernehmen und gemeinsam etwas aufbauen», wird Claudio Catrambone in der Medienmitteilung zitiert. «Mit Svenja, Flo und Marc übernehmen die ersten drei Persönlichkeiten nun auch formal eine unternehmerische Rolle. Sie prägen unsere Kultur, treiben kreative Exzellenz und helfen mit, Family langfristig als unabhängige Agentur mit Haltung, Anspruch und unternehmerischer Kraft weiterzuentwickeln.» (pd/nil)