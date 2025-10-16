Publiziert am 16.10.2025

Der ADC Switzerland vereint die führenden Kreativen der Kommunikationswirtschaft. Unabhängig von der kreativen Disziplin teilen die Mitglieder eine Gemeinsamkeit: Exzellenz in ihren Leistungen. Daher sind die besten Schweizer Kreativen aller Berufsgattungen eingeladen, sich bis zum 24. November 2025 für die Aufnahme zu bewerben.

Der ADC Switzerland ist offen für alle, die mit ihrer Expertise zu exzellenter Kommunikation beitragen. Die Bewerbung erfolgt digital und umfasst einen Lebenslauf, ein Portfolio mit den besten Arbeiten sowie Leistungsnachweise wie Awards und Ausstellungen. Zusätzlich kann ein physisches Portfolio in der ADC-Geschäftsstelle abgegeben werden.

Die Aufnahmekommission, die aus Mitgliedern des ADC-Vorstands und Aktivmitgliedern des Clubs besteht, prüft die Aufnahmegesuche und entscheidet, welche Kandidatinnen und Kandidaten zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Erfolgreiche Bewerber werden anschliessend feierlich aufgenommen. Bewerbungen, die rechtzeitig beim ADC eingehen, werden in der nächsten Sitzung der Aufnahmekommission berücksichtigt, die am Donnerstag, 24. November, zur Sichtung der Bewerbungen und am Donnerstag, 4. Dezember, zum persönlichen Kennenlernen tagt.

Wer in den ADC Switzerland aufgenommen werden möchte, benötigt einen Wohnsitz in der Schweiz oder Schweizer Bürgerrecht. Der Jahresbeitrag beträgt 850 Franken. (pd/nil)