La Stratégiste: Echte Gesichter und Emotionen

Publiziert am 03.02.2026

Die Krebsliga Schweiz startet am Weltkrebstag eine neue Kommunikationskampagne. Diese richtet den Fokus auf Menschen, die mit oder nach einer Krebserkrankung leben, heisst es in einer Medienmitteilung. In der Schweiz erhalten jährlich rund 45'000 Personen die Diagnose Krebs, über 450'000 leben heute mit oder nach der Krankheit.

Die Kampagne zeigt Porträts von Menschen aus der Schweiz, die selbst an Krebs erkrankt sind oder waren. Sie haben sich freiwillig gemeldet, um ihre Erfahrungen zu teilen. «Sie wollten anderen Mut machen oder einfach zeigen: Du bist nicht allein», erklärt Eliane Herrmann, Marketinleiterin der Krebsliga, im Interview mit persoenlich.com.

Begriffe wie «Krebsmüde», «Krebswut», «Krebswürde» oder «Krebshoffnung» thematisieren verschiedene emotionale Aspekte der Erkrankung. «Diese Kampagne will nicht mitleidig, sondern menschlich sein. Sie zeigt, dass man über Krebs sprechen kann – ohne Angst, ohne Distanz», erklärt Mirjam Lämmle, CEO der Krebsliga Schweiz.

Gestalterisch arbeitet die Kampagne mit handgeschriebener Schrift, die als durchgängiges Element eingesetzt wird. Die Konzeption verantwortet die neue Agentur La Stratégiste von Regula Bührer Fecker, die fotografische Umsetzung Sarah Maurer. Sechs Schweizer Influencerinnen und Influencer mit persönlichem Bezug zur Krankheit begleiteten die Produktion und berichten über die Protagonisten.

Mehrjährige Plattform geplant

Die Kampagne startet am 4. Februar 2026 auf Bildschirmen in Schweizer Bahnhöfen. Ergänzt wird sie durch Inserate, Online- und Social-Media-Massnahmen sowie Fundraising-Aktivitäten. Digitec Galaxus unterstützt die Aktion durch Flyer-Beilagen in Paketen rund um den Weltkrebstag.

Die Initiative bildet den Auftakt einer mehrjährigen Kommunikationsplattform. Ziel ist es, die Krebsliga als Ansprechpartnerin für Betroffene und Angehörige zu positionieren und das Thema Krebs in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern. (pd/spo)