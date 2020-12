«I wett i hett es happy Bett» ist wohl einer der bekanntesten Werbebotschaften der Schweiz. Diesem Claim bleibt der Traditions-Brand Happy, der bereits seit 1895 für hochwertige Schweizer Matratzen-Qualität steht, seit vielen Jahrzehnten treu. Eine Sache ändert sich jetzt: Ab 2021 wird Stuiq neue Leadagentur und übernimmt die Image-, Produkt-, Social- und Contentkommunikation, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Im Zentrum steht dabei die unverwechselbare Happy-Brandstory, die durch das Content-Team von Stuiq erzählt und distribuiert wird. Das Ziel sei: Die ganze Schweiz vom Happy-Lifestyle und der hohen happy-Qualität begeistern. Damit wir alle happy schlafen.

Die Firma Happy wurde Ende des 19. Jahrhunderts als A. Fröhlich & Co. in St. Gallen gegründet. Heute gehört sie zur Hilding Anders Switzerland AG und hat ihren Sitz in Schänis. (pd/eh)