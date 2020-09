Seed: Kurzfilm fürs Masterstudium realisiert

Pflegefachkräfte, Hebammen, Ergotherapeutinnen und Physiotherapeuten erhalten mit dem Bachelorstudium an der ZHAW «das Rüstzeug für den Praxiseinstieg», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die ZHAW möchte mehr von ihnen dafür gewinnen, zusätzlich ein Master of Science-Studium in Angriff zu nehmen, um den vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu begegnen.





Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit den Studiengangverantwortlichen der ZHAW entwickelt und realisiert. Der Film wird online und im Rahmen von Informationsveranstaltungen gezeigt.

Verantwortlich bei ZHAW: Claudia Galli, Anja Hegewald, Astrid Krahl, Karin Niedermann, André Fringer; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Adrian Wisard (Buch, Regie, Schnitt), Rafael Kistler (Kamera), Pippo Gentile (Aufnahmeleitung), Bettina Frymerman (Produktionsleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/lol)