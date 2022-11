Nach der Awareness-Kampagne im Frühjahr lanciert der Schweizer Community-Marktplatz Knows zusammen mit der Kreativagentur Mona und Mateo die zweite Welle an lautstarken Motiven. Das auffällige Design soll Angebot und Nachfrage grafisch exzellent mit der Plattform, die zugleich auch Absender ist, verbinden. Das Ergebnis sei eine anspruchsvolle und doch klare Kampagne, die auf Plakaten, Display Ads und Social Media funktioniert, heisst es in der Mitteilung.

Die Kampagne ist seit dem 24. Oktober in der Region Zürich im Einsatz.

Verantwortlich bei Knows: Ramin Schams; verantwortlich bei Mona und Mateo: Nicole Waldis, Hannah Mey, Otis Horiuchi, Joëlle Frutiger, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. (pd/wid)