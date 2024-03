Swiss E-Mobility Group: Leidenschaftlich auf dem E-Bike und im Laden

In einem Kurzvideo sagen drei Mitarbeitende von M-Way, was sie aufs E-Bike treibt. Sie sind in ihrem echten Umfeld zu sehen.

«Die Kampagne zum Start der Saison soll die Leidenschaft der m-way Mitarbeitenden für E-Bikes zeigen», erklärt Art Director Alfonso Patermo, zietiert in einer Mitteilung. Ihr Titel «E-Bikes made easy» sei dabei nicht nur ein Brand Claim, sondern ein Leitfaden, dem m-way folge.





Die Kampagne läuft vornehmlich auf diversen Social-Media- und Online-Kanälen im gesamten DACH-Raum. Sie wurde in-house konzipiert und in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Out of Order umgesetzt.

Verantwortlich bei m-way: Elyne Hager (Head of Marketing), Alfonso Patermo (Art Director), Lucas Germann (Content Producer), Melanie Brunner (Marketing Specialist). (pd/spo)