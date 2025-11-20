Publiziert am 20.11.2025

Gesicht der Kampagne ist Leo Sicuro, ein Comic-Löwe, der mit Humor statt Zeigefinger sensibilisiert. Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), Stadtpolizei Zürich und die Dienstabteilung Verkehr (DAV) lancieren gemeinsam die neue städtische Sicherheitskampagne «Street Smart Zürich».







Ziel der dreijährigen Kampagne ist es, die Aufmerksamkeit für Risiken und Gefahren im Stadtverkehr zu erhöhen und für mehr gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Verantwortlich für die Umsetzung ist die Agentur Eyeworks.





Im Zentrum steht Leo Sicuro, ein von der Zürcher Agentur Eyeworks entwickelter Comic-Löwe, der die Zürcher Bevölkerung mit Charme und Humor an ein aufmerksames und smartes Verhalten im Strassenraum erinnert.





Über eine Million Menschen sind täglich auf Zürichs Strassen unterwegs – zu Fuss, mit dem Velo, im Tram, Bus, Auto oder auf dem E-Trottinett. Die Awareness-Kampagne «Street Smart Zürich» richtet sich an alle, die sich durch die Stadt bewegen – unabhängig vom Verkehrsmittel.

Eyeworks hat mit Leo Sicuro einen Kampagnenbotschafter geschaffen, der mit Humor statt erhobenem Zeigefinger sensibilisieren will – und dabei selber nicht unfehlbar ist. So landet Leo jeweils mitten in einer heiklen Verkehrssituation. Manchmal ist er dabei auch Teil des Problems – und genau daraus entsteht der Lerneffekt.











Zum Start fokussiert «Street Smart Zürich» vier besonders unfallträchtige Themen: Tramvortritt, Ablenkung durch Handy & Kopfhörer, falsch abgestellte E-Trottinette und unsichtbare Zonen im Toten Winkel.



Ausgespielt wird die Kampagne über Bewegtbild-Clips, Social-Media-Massnahmen, digitale Haltestellen-Screens im VBZ-Netz, Fahrzeugwerbung sowie Print-Anzeigen. Ergänzend dazu wird das Thema Sicherheit auch mit weiteren Sensibilisierungsmassnahmen der Stadtpolizei sowie Leuchtwesten für städtische Kitas verankert. Eine Kampagnen-Website ( Zum Start fokussiert «Street Smart Zürich» vier besonders unfallträchtige Themen: Tramvortritt, Ablenkung durch Handy & Kopfhörer, falsch abgestellte E-Trottinette und unsichtbare Zonen im Toten Winkel.Ausgespielt wird die Kampagne über Bewegtbild-Clips, Social-Media-Massnahmen, digitale Haltestellen-Screens im VBZ-Netz, Fahrzeugwerbung sowie Print-Anzeigen. Ergänzend dazu wird das Thema Sicherheit auch mit weiteren Sensibilisierungsmassnahmen der Stadtpolizei sowie Leuchtwesten für städtische Kitas verankert. Eine Kampagnen-Website ( street-smart-zuerich.ch ) mit weiterführenden Informationen, Sicherheitstipps und allen Sujets vertieft die einzelnen Themen. Die Kampagne ist als Programm bis 2027 angelegt. (pd/nil)