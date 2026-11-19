Publiziert am 19.11.2026

TBS Marken Partner hat für die EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) Strategie, Auftritt und Kampagne der Arbeitgebermarke entwickelt. Das Motto lautet «Energie, die verbindet». Als Grund nennt die Agentur in ihrer Mitteilung den Wettbewerb um Fachkräfte: Die meisten Arbeitgeberauftritte seien heute austauschbar, gesucht gewesen sei ein Konzept, das sich davon abhebt.

Zentrales Gestaltungselement ist ein orange leuchtender Lichtstreifen, den TBS «Flow» nennt. Er hebt auf den Sujets jeweils ein Gerät oder Fahrzeug hervor, das mit Strom läuft, vom Elektroschrauber bis zum Autoscooter. Dazu kommen Slogans in direkter Ansprache wie «Du bringst Wärme in den Alltag» oder «Du fährst ganz vorne mit». Gezeigt werden mehrheitlich Freizeit- und Alltagsszenen statt Mitarbeitende bei der Arbeit. Deshalb liessen sich die Sujets laut Agentur für sämtliche Stellenausschreibungen einsetzen, von der Administration bis zum Handwerk.

Für die Produktion hat TBS nach eigenen Angaben einen KI-gestützten Arbeitsablauf aufgebaut, in dem der Flow generativ ins Bild eingefügt wird. Daraus liessen sich beliebig viele weitere Sujets für jeden Kanal ableiten. Das Bannersujet verweist auf die Karriereseite ebl.ch/jobs. (pd/nil)