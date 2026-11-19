19.11.2026

Andreas Hugi

Der Bundesrat will öffentliche Ausschreibungen anbieter- und KMU-freundlicher gestalten. Das hält er in einem kürzlich veröffentlichten Bericht fest. Was technisch klingt, enthält eine bemerkenswerte Feststellung: Unverhältnismässige Kosten entstehen aus Sicht der befragten Unternehmen dort, wo Anbieter bereits in der Angebotsphase detaillierte fachliche Ausarbeitungen vorlegen müssen, ohne dafür entschädigt zu werden.

Der Bericht stützt sich auf eine Studie mit über 800 befragten Unternehmen. Je nach Berechnung kostet ein Angebot zwischen einem und fünf Prozent des Auftragsvolumens, bei kleineren Aufträgen anteilsmässig mehr. KMU sind deshalb überproportional belastet, und eine Mehrheit der Befragten verzichtet wegen des Aufwands zumindest gelegentlich auf eine Teilnahme. Das Problem ortet der Bundesrat nicht im Gesetz, sondern in dessen Anwendung: Anforderungen, Nachweise und Referenzen sollen verhältnismässiger werden, die Praxis von Bund, Kantonen und Gemeinden einheitlicher.

Zur Einordnung gehört auch, was der Bericht nicht leistet. Untersucht wurden die Branchen Bau, Handel, IT und Textil; Kommunikationsdienstleistungen kommen nicht vor. Eine Entschädigung für Vorleistungen schlägt der Bundesrat ebenfalls nicht vor. Er setzt darauf, dass Vergabestellen weniger verlangen.

Das Muster ist in der Kommunikationsbranche dennoch bestens bekannt. Wer eine Agentur evaluiert, will zu Recht wissen, ob sie strategisch und kreativ überzeugt. Problematisch wird es, wenn aus dem Auswahlverfahren ein eigentlicher Beratungsauftrag wird: Strategie, Kampagnenidee, Massnahmen, Visualisierungen, Umsetzungsplan und Budget, von mehreren Agenturen gleichzeitig und kostenlos. Ein Pitch ist keine Gratisberatung. Ineffiziente Verfahren binden zudem auf Seiten der Auftraggebenden Zeit und Ressourcen. Und wenn die Vorleistungen wachsen, überlegen sich gerade kleinere Agenturen zweimal, ob sie teilnehmen. Vermeintlich mehr Wettbewerb führt dann zu weniger echtem Wettbewerb, was auch der Bericht als Risiko festhält.

Entscheidend ist, was nun folgt. Der Bundesrat will die Erkenntnisse gemeinsam mit der Wirtschaft in Branchendialogen vertiefen, Empfehlungen für die Vergabestellen erarbeiten lassen und bis 2030 über die Wirkung berichten. Die Frage lautet dabei nicht: Pitch oder kein Pitch? Sie lautet: Wie finden Auftraggebende die beste Agentur, ohne zuvor mehrere Agenturen einen Teil des späteren Auftrags kostenlos erledigen zu lassen? Lösungsansätze dafür gibt es, etwa die Pitch Guidance von Leading Swiss Agencies (LSA) und vom Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA). Sie gehören in diesen Dialog.

Andreas Hugi ist CEO und Managing Partner von Furrerhugi. Diesen Beitrag schrieb er als Präsident Leading Swiss Agencies (LSA).

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