«Wer sich richtig um seine Mitarbeitenden kümmert und ihnen ein motivierendes und gesundes Arbeitsumfeld bietet, könnte glatt zur Lieblingschefin oder zum Lieblingschef werden»: Die Botschaft der aktuellen Kampagne der AXA Schweiz, die in Zusammenarbeit mit Publicis und Wavemaker entwickelt wurde, richtet sich gezielt an KMU und bewirbt die gesundheits- und motivationsfördernden Unternehmenslösungen der AXA. Denn dank diesen können sich UnternehmerInnen voll und ganz auf ihr Geschäft und ihre Mitarbeitenden konzentrieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.







Im Zentrum der Kampagne stehen zwei Filme, die mit einem Augenzwinkern aufzeigen, dass auch die bestgemeinten Motivations- und Gesundheitsförderungen von Unternehmen nicht immer zum gewünschten Ziel führen – oder sogar gegenteilige Effekte haben können. So sorgen die extra angeschafften Bürokatzen eher für Chaos als für Entspannung und die monatliche Auszeichnung des besten Mitarbeitenden für den streberischen Arbeitskollegen demotiviert den Rest der Belegschaft. «Wir wollen auf humorvolle Art und Weise auf das Thema Motivations- und Gesundheitsförderung aufmerksam machen, KMU aber auch ganz bewusst für dieses Thema sensibilisieren, da es nicht zuletzt in schwierigen Zeiten wie diesen wichtiger denn je ist, sich richtig um seine Mitarbeitenden zu kümmern», erklärt Antonia Lepore, Head Marketing Communication der AXA Schweiz.

Auf humorvolle Art und Weise für das Thema sensibilisieren

Die AXA schaffe auch gleich Abhilfe und hat entsprechende Dienstleistungen im Angebot, um das Betriebsklima zu verbessern: Neben bis zu 20 Prozent höheren Renten und Fringe Benefits Lösungen biete die AXA Schweiz auch Services zur Früherkennung von gesundheitlichen Risiken bei Mitarbeitenden oder Hilfestellung für eine schnelle Rückkehr ins Arbeitsleben nach einem Ernstfall. «Wir unterstützen KMU dabei, ihren Mitarbeitenden ein motivierendes und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen – damit sich unsere Kundinnen und Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können», so Antonia Lepore.

Ganz im Sinne des Markenversprechens «Know You Can» will die AXA ihre KMU-Kunden, aber auch die breite Bevölkerung dazu ermutigen, ihre eigenen Pläne und Träume zu verwirklichen – immer im Wissen, dass die AXA als Partnerin sie dabei stets begleitet und unterstützt.

Es handelt sich zunächst um eine digitale Kampagnenaktivierung, die nach Einsatz von Display-und Onlinevideoformaten in den Offline-Bereich verlängert wird. Basierend auf den entstehenden Userreaktanzen wird die Kampagne durch Mailings und einem abschliessenden Versand personalisierter Postkarten abgerundet. Zudem testet AXA in den sozialen Medien erstmals den Einsatz von GIFs und Memes für das KMU Segment.

Die Kampagne startet am 2. März und wird bis in den Herbst hinein zu sehen sein.

Gesundheitsangebote







Motivationsangebote







Landingpages

Gesundheitsangebote

Motivationsangebote

Verantwortlich bei der AXA: Claudia Suter (Head Branding & Advertising), Benjamin Oberlin (Kampagnen Manager), Marija Cuk (Content Managerin), Juliette Metze (Costumer Managerin); verantwortlich bei Publicis Conseil: Steve O’Leary (Creative Director), Marie Pujol (Copywriter), Dorian Rosso (Senior Art Director), Cécile Cuzin (Process Manager), Olivia Rajabaly (Group Account Director), Anastasia Monterrat (Account Manager); verantwortlich bei Prodigious Conseil: Armelle Sudron (TV Producer), Caviar (House of production), Frank Devos (Director), Rien Behaeghe (Line producer), Eva Van Riet (Producer), Anton Mertens (Director of Photography), Karine Friang (Post-production); verantwortlich bei Publicis Zürich: Jan Kempter (Creative Director), Sarah Pietrasanta (Copywriter), Priska Meyer (Senior Art Director), Hannah Zuettel (Junior Art Director), Matthias Koller (Gesamtverantwortung), Flurin Hardt (Senior Account Director), Tanja Hediger (Account Director); verantwortlich bei Wavemaker: Martina Kratt (Client Service Director), Tim Goldschmidt (Senior Digital Planner), Edwina Gescheidle (Head of Operations), Manuela Twrsnick (Programmatic Services Consultant); verantwortung für Pre Press, Litho, Motion Design und Programmierung: Prodigious Brand Logistics. (pd/lol)