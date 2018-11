Das internationale Start-up Ownbrown, welches Nude Tights für afrokaribische Frauen produziert, startet in die nächste Phase. Zusammen mit Erdmannpeisker wurde das Packaging für die vier Hauttöne der Tights und Knee-Highs entwickelt. Die Bilder zeigen Models in natürlichem Licht und privater Umgebung und setzen so die Positionierung «Close to you» subtil und in einer stimmigen Atmosphäre um, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Zudem wurde eine Anzeige-Kampagne entwickelt und weitere Shootings für die Presse und Social Media umgesetzt. Auch hier sei der Mood der Bilder mehr im Lifestyle als «in der überstylten Bling-Bling-Fashion-Welt» angesiedelt, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei Ownbrown: Nadine Ndjoko (CEO und Marketing); verantworlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Patrick Fawer (AD), Jenny Ziörjen (AD und Bildbearbeitung), Xin Wu (Fotografie Packaging), Tobi Gromatzki (Fotografie Bildstrecke), Gabriel Peisker (Fotografie Bildstrecke). (pd/cbe)