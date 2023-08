Seit 20 Jahren ist Lily's Maxim in Basel ein Zentrum für moderne und kreative asiatische Küche. Ein Ort, an dem sowohl Kuratorinnen der Art Basel als auch Universitätsstudenten und Familien zusammenkommen, um asiatische Gerichte zu geniessen.



Zelebriert wird das 20-jährige Jubiläum bunt, frech und laut. Ganz so, wie man das Lily's Maxim kenne und liebe, heisst es in der Mitteilung. Dafür wurden während der Art Basel 2023 vier aufstrebende Künstlerinnen und Künstler ins Restaurant eingeladen – mit einer Aufgabe: 20 Jahre Lily's Maxim in nur 20 Minuten mit 20 Essentials aus dem Lily's individuell interpretieren.

Die daraus kreierten neun Teller-Kunstwerke bilden das Herzstück der Kampagne. Neben limitierten Postkarten, entstehen so auch neun einzigartige Plakatsujets, die an 50 Standorten im Stadtzentrum von Basel sichtbar sind. Zusätzlich dokumentieren wir den kreativen Prozess der Künstlerinnen und Künstler in einem aktivierenden Film.

Verantwortlich bei Lily's: Christina Isenegger (Geschäftsführung), Kai Schünemann (Corporate Identity); verantwortlich bei Marty—Trezzini: Yves Marty (Projektleitung), Francesca Kleinstück (Text), Gianluca Trezzini (Produktion, Fotografie), Emil Maeder (Kamera, Edit), Tim Rüegg (Kamera). KünstlerInnen: Remo Hiltebrand, Gioia Trezzini, Soraya Blumer, Gian-Franco Mazzola. (pd/wid)