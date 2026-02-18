18.02.2026

Erdmannpeisker

Lindt will «Les Grandes» stärker positionieren

Die Agentur hat für den Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli eine internationale Produktkampagne für die Marke «Les Grandes» umgesetzt.
Nach einem Pitch erhielt Erdmannpeisker den Zuschlag für die Konzeption und Realisierung der Kampagne, teilt die Agentur mit. Im Mittelpunkt steht die Blockschokolade «Les Grandes», die bislang kaum kommunikativ unterstützt wurde. Mit einem neuen Verpackungsdesign sowie drei zusätzlichen Sorten soll das Produkt nun stärker positioniert werden.



Die Kampagne umfasst Massnahmen in TV, Online, Social Media und Print. Inhaltlich rückt sie die Herstellungskompetenz der Lindt Maîtres Chocolatiers sowie das Produkterlebnis in den Vordergrund. Ziel ist es, die Marke international sichtbarer zu machen und die überarbeitete Produktlinie zu lancieren. (pd/spo)


