Der Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz (LSA) startet den Live Talk «Digital Business Transformation». In der neuen Serie werden zusammen mit Expertinnen, Kunden und Agenturen Trends und Best Cases zu digitalen Themen diskutiert, heisst es in der Mitteilung.

Der Live Talk zeigt auf, wie neue Technologien in der Praxis Einzug halten und welche Chancen sich für die Kommunikationsbranche eröffnen. Der Talk findet regelmässig statt und soll digital-interessierten Marketers Einblick in wegweisende Praxisfälle von LSA-Agenturen und ihren Kunden gebenn.

Erster Live-Talk über digitale Eco-Systeme

Wie funktionieren Eco-Systeme und wie unterscheiden sie sich von Plattformen und Co-Branding-Formaten? Im ersten Live Talk spricht Christof Zogg mit Martha Boeckenfeld (Ambassador für Beyond Gender Agenda), Wim Roelfs (Sinner Shrader Swipe) und Moritz Rohde (Accenture) über erfolgreiche digitale Eco-Systeme und was es bei deren Entwicklung zu beachten gilt.

Zu sehen ist der Talk am Mittwoch, 18. Mai 2022 um 11.30 Uhr auf lsa-live.ch. (pd/wid)