Pas Mal: Ovomaltine-Serie zieht in die Berge

Publiziert am 12.11.2026

Im Sommer waren Jan und Ruth für Ovomaltine noch mit einem Airstream durch die Schweiz unterwegs (persoenlich.com berichtete). Für die Herbststaffel haben die beiden ihn winterfest verpackt und in Neuenegg geparkt. Die Serie begleitet das Duo stattdessen durch den Berg-Alltag. Die Folgen erzählen kleine Missgeschicke: Jan liest von Infoblättern nur die Vorderseite, baut den täglich verwüsteten Shop jeden Morgen neu auf und soll ohne Vorkenntnisse Social-Media-Fotos für die Marke schiessen. Die Rolle des Jan spielt Jan Löning, der seit 2022 als Moderator bei 20 Minuten tätig ist. Nathalie Trachsel verkörpert Ruth.

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Ausgespielt wurden die acht Videos auf Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat und Pinterest. Gemäss Mitteilung kam die Serie organisch und als Ad auf rund 1,6 Millionen Views und über 38,8 Millionen Impressionen. Wie sich diese Werte auf organische und bezahlte Reichweite verteilen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Ergänzend konnten über eine Landingpage Preise gewonnen werden.

«Wir freuen uns riesig, wie gut das serielle Format auf Social Media anstelle der einzelnen Assets ankommt», lässt sich Noah Nüssli, verantwortlich für Storytelling und Production bei Pas Mal, in der Mitteilung zitieren. Auf Kundenseite begründet Caroline Benz, Brand Managerin bei Wander, den Ansatz mit der Produktintegration: Diese sorge dafür, «dass der Content vom Publikum nicht als klassische Werbemassnahme wahrgenommen wird».

Abgeschlossen ist die Geschichte laut Mitteilung nicht, neue Abenteuer sind angekündigt. Pas Mal, ehemals Be Loud, ist eine Agentur um Jonas Bayona und Valérie Gantenbein mit Sitz im Zürcher Kreis 4. Zu den Kunden gehören unter anderem die Migros und die Helvetia Versicherung. (pd/cbe)