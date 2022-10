CRK: Lukas Wegmüller als Senior Berater gestartet

Ein bekanntes Gesicht schliesst sich CRK an: Seit dem 1. Oktober arbeitet der Berner Politikwissenschaftler und SP-Politiker Lukas Wegmüller als Senior Berater beim Berner Büro der Agentur, wie es in einer Mitteilung heisst. «Lukas Wegmüller bringt viel Erfahrung in Kampagnenarbeit und politischer Kommunikation mit. Ich bin davon überzeugt, dass er bestens in unsere Agentur und in unser Team passt», lässt sich Caroline Hulliger, Mitglied der Geschäftsleitung von CRK, in der Mitteilung zitieren.

Wegmüller arbeitete bereits beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), bei der Stiftung für Konsumentenschutz und in zwei Consulting-Agenturen, bevor er 2014 sein eigenes auf NGOs spezialisiertes Beratungsunternehmen gründete. 2016 übernahm er den Posten des Generalsekretärs der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (NEBS). Zuletzt arbeitete er als Spezialist Public Affairs beim Verein Klimaschutz Schweiz, wo er bei der Gletscherinitiative mitwirkte. «Ich half mit, bei der Gletscherinitiative politische und wirtschaftliche Netzwerke auf- und auszubauen – eine sehr spannende Arbeit», wird Wegmüller zitiert.

Nach der Geburt des zweiten Kindes im April habe die Familie die Gelegenheit für eine längere Familienauszeit nutzen wollen, wie es weiter heisst. Für die Zeit danach habe er begonnen, sich nach einer neuen Stelle umzuschauen. Fündig sei er schliesslich bei CRK geworden, wie er weiter sagt: «Ich hatte die Agentur schon länger auf dem Schirm. Die spannenden Mandate und das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld sagen mir sehr zu.»

Der Stellenantritt bei CRK sei nicht die einzige Veränderung, die sich zurzeit im Leben des Vizepräsidenten der SP Stadt Bern abspielt. So wurde vor zwei Wochen bekanntgegeben, dass Wegmüller in den Berner Stadtrat nachrückt. Auch für ihn ist dies laut Mitteilung überraschend gekommen: «Es war absehbar, dass ich irgendwann nachrücken würde. Ich hatte aber nicht vor 2023 damit gerechnet. Jetzt bin ich gefordert, Beruf, Stadtrat und Familie unter einen Hut zu bringen.» (pd/tim)