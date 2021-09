von Michèle Widmer

Am Freitagmittag haben sich rund 50 Frauen aus den Bereichen Medien, Politik, Wirtschaft oder Forschung zu einem Lunch der Stiftung #Frauenarbeit in der Kronenhalle getroffen. Anlass dazu gab unter anderem das vierjährige Bestehen der Stiftung. Im Zentrum standen «gute Gespräche und echtes Networking», wie es in der Einladung hiess.

«Es freut uns sehr, so viele tolle Frauen beisammen zu sehen. Und dies hier in der Kronenhalle. An dieses Bild wird man sich gewöhnen müssen», sagte Regula Bührer Fecker, Rod-Mitgründerin und Initiantin der Stiftung #Frauenarbeit, vor den Teilnehmerinnen.

Sie war es, die vor vier Jahren das Buch #Frauenarbeit veröffentlichte und gemeinsam mit Judith Weber die Stiftung gründete. Die Initiantinnen wurden dabei unterstützt von Maude Federspiel. Die Stiftung will junge Frauen dabei unterstützen, schneller und erfolgreicher im Beruf starten zu können.



Die Stiftung organisiert unter anderem regelmässig Lunchdates via Zoom – das nächste Ende Oktober mit Caroline Clemetson, Partnerin bei Schellenberg Wittmer. In der Vergangenheit waren bereits Petra Dreyfus, Co-CEO von Wirz, oder die ehemalige SRF-Moderatorin und jetztige Blick-Sport-Chefin Steffi Buchli zu Gast.