Publiziert am 09.01.2026

Für eine neue Kampagne des Luxus-Modehauses Dolce & Gabbana covert die 67 Jahre alte «Queen of Pop» in einem Werbevideo für eine Neuauflage des Parfüms «The One» das Lied «La bambola» von der italienischen Sängerin Patty Pravo. In dem einminütigen Clip singt Madonna den emotional aufgeladenen Song aus dem Jahr 1968 vollständig auf Italienisch.

Für die Kampagne steht Madonna, deren Vater Sohn italienischer Einwanderer ist und die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heisst, mit dem kubanischen Schauspieler Alberto Guerra (43) vor der Kamera. Der Clip zeigt mehrere sinnliche Szenen, in denen Madonna etwa in einem Korsett zu sehen ist und eine Aktzeichnung eines jungen Mannes anfertigt.

Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits lange und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. (sda/dpa/spo)