Fake Out of Home / Kate-Gate: «Man will diese Unsicherheit erzeugen»

Fake Out of Homes sind Werbevideos, die täuschend echt aussehen, aber mit Hilfe von computergenerierten Bildern entstanden sind. Das wirft Fragen auf. Darüber sprechen Redaktorin Sandra Porchet und Verleger Matthias Ackeret in der siebten Folge des persoenlich.com-Podcasts.

Im Vergleich zu Täuschungen im grossen Stil, die durch KI-Instrumente möglich gemacht werden, wirkt das bearbeitete Foto von Prinzessin Kate «sympathisch», findet Ackeret. Der Fall macht auch auf die strengen Richtlinien der Pressefotoagenturen aufmerksam, betont Porchet.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.

