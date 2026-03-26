26.03.2026

Jan Kempter

«Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte etwas verpasst»

Jan Kempter ist soeben zum «Werber des Jahres» gekürt worden. Was er mit seinem Titel erreichen will und wieso er nochmals die alten Werbezeiten erleben möchte, erzählt der Creative Director und Partner von Wirz in der aktuellen Folge des ADC-Podcasts.
Jan Kempter: «Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte etwas verpasst»
«Werber des Jahres» Jan Kempter (links) und Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von «persönlich» und persoenlich.com. (Bild und Grafik: Corinne Lüthi)
Matthias Ackeret
Publiziert am 26.03.2026

Der Slogan «Werde Schriftsteller für Zahnpasta» veränderte das ganze Leben von Jan Kempter. In der aktuellen Folge schildert der 40-jährige Bündner, wie er seine ehemaligen Chefs Dennis Lück, Thomas Wildberger und Livio Dainese erlebte und warum er Alex Jaggi verpasste.

Seine berufliche Karriere führte Jan Kempter von Chur und dem Domleschg über Basel nach Berlin und am Ende nach Zürich, wo er für Scholz & Friends, Publicis und Jung von Matt Limmat arbeitete, bevor er genau vor fünf Jahren CD bei Wirz wurde. In dieser Funktion bescherte er dem Wichtel ein neues Leben und bewarb ein Produkt, das niemals existieren wird.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits

Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.


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