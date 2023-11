Weihnachtskampagnen: Manor lädt ins Land der Geschenke ein

Weihnachten weckt Kindheitserinnerungen und erwärmt die Herzen, schreibt Manor in einer Mitteilung. Diesen besonderen Weihnachtszauber fängt das Warenhaus im neuen TV-Spot ein.

In einer stürmischen Nacht findet der Weihnachtsmann sich in einer gefährlichen Situation wieder. Fest an die Steuerung seines mit Geschenken überladenen Schlittens geklammert, sieht er mit an, wie all seine kostbaren Gaben vor seinen Augen davonfliegen. Ein schrecklicher Sturm führt dazu, dass sein Schlitten in den schneebedeckten Schweizer Alpen abstürzt. Doch in der Mitte dieses winterlichen Wunderlandes offenbart sich ihm ein magischer und faszinierender Ort: das Manorland.







Der Weihnachtsmann betritt eine fabelhafte Welt, die an ein Manor-Warenhaus erinnert. In dieser imaginären Welt trifft er auf kleine illustre Helfer, die emsig damit beschäftigt sind, Weihnachten zu retten. Eine herzerwärmende Erzählung, die uns daran erinnert, dass der Geist von Weihnachten in der gemeinsamen Freude und dem Miteinander liegt. «Viele unserer Kundinnen und Kunden werden nostalgisch, wenn sie an den Zauber der Weihnachtszeit denken, den sie in ihrer Kindheit erlebt haben. Als Erwachsener ist es schwierig, diesen gleichen Zauber wiederzufinden. In den aktuell herausfordernden Zeiten wollen wir mit dem neuen TV-Spot die Weihnachtsfest-Magie aus der Kindheit zurückbringen und für jeden erlebbar machen. Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich inspiriert fühlen, um mit ihren Liebsten ein paar fröhliche Stunden zu verbringen. Denn das ist doch das Wichtigste in dieser Zeit des Jahres», sagt Jennifer Frame, Brand Director bei Manor.

Der TV-Spot ist Teil der 360-Grad-Weihnachtskampagne und Donnerstag in einer 30-sekündigen Version und in einer kürzeren Version von 10 Sekunden auf den Schweizer Fernsehkanälen, auf YouTube sowie in den Manor Warenhäusern zu sehen. Der Manor Weihnachts-TV-Spot wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Werbeagentur BETC entwickelt.