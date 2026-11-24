Publiziert am 24.11.2026

Mädchen und Frauen in der Schweiz sind gemäss der polizeilichen Kriminalstatistik 2025 doppelt so oft von sexuellen Delikten im Netz betroffen wie Jungen und Männer, wie die feministische Friedensorganisation Frieda am Dienstag mitteilte. Der NGO zufolge liegt die Dunkelziffer aber deutlich höher.

Geschlechtsspezifische Angriffe im Internet zeigen sich unter anderem durch Hasskommentare, Spionageprogramme auf Mobiltelefonen oder intime Aufnahmen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Grosse Besorgnis bereitet den Organisationen die rasche Ausbreitung von gefälschten Intimbildern – sogenannten Deepfakes.

Die am Dienstag gestartete Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» rückt den Missbrauch von Künstlicher Intelligenz und Hasskommentare ins Zentrum. Da es in der Schweiz an spezifischen gesetzlichen Bestimmungen fehlt, verlangen die Träger der Aktionstage verbindliche Regeln für Plattformbetreiber. Die Kampagne wird von Frieda koordiniert, die grafischen Elemente wurden intern entwickelt, wie die Organisation auf Anfrage von persoenlich.com mitteilte.

Betroffene, Angehörige und Fachpersonen erhalten zudem Unterstützung über die neue Website digital-violence.info, die Orientierung und Beratung bietet. Begleitend zu der 16-tägigen Kampagne finden in der ganzen Schweiz Informationsanlässe statt.

Die mehrsprachige Kampagne wird über verschiedene Kanäle ausgespielt. Über 300 Organisationen in der ganzen Schweiz tragen sie mit Veranstaltungen mit. Neben der dreisprachigen Website der 16 Tage und der Website von Frieda hat die Organisation eine eigene Zeitung zum Thema herausgegeben. In den sozialen Medien läuft die Kampagne auf den dreisprachigen Accounts der 16 Tage auf Instagram, Facebook und TikTok sowie auf den deutschsprachigen Kanälen von Frieda auf Instagram, Facebook und LinkedIn. (sda/cbe)