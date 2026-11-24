Publiziert am 24.11.2026

Die NZZ und Google Cloud haben in der namibischen Hauptstadt zum ersten Mal gemeinsam einen Hackathon durchgeführt. Er fand am Entwicklungsstandort statt, den die NZZ in Namibia betreibt. Aus rund 150 Bewerbungen wählten die Veranstalter 50 Studierende und Professionals aus. In neun Teams entwickelten sie Prototypen, unter anderem für die Suche im Archiv, für die Verifizierung von Informationen und für Artikelformate in unterschiedlichen Nutzungssituationen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Siegerteam entwickelte «NZZ Flexread». Das digitale Artikelformat soll sich an individuelle Lese- und Hörpräferenzen anpassen. Dazu gehören ein digitales Leselineal und ein eigener Modus für Menschen mit Legasthenie. Die NZZ prüft nun, welche der Ansätze sich für eine Weiterentwicklung eignen. Zu einem Zeitplan oder einer Umsetzung macht das Medienhaus keine Angaben.

Die beiden Unternehmen sprechen von einem Ausbau ihrer Zusammenarbeit. Ausser dem Hackathon nennt die Mitteilung aber keine konkreten Vereinbarungen. Bereits heute ist die NZZ Teil der Google News Partnerships. Laut Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Schweiz, setzt sie zudem Google Cloud und Gemini Enterprise im ganzen Unternehmen ein. Der Hackathon bringe «beide Ebenen zusammen», sagt Antlanger-Winter.

«Die Zusammenarbeit mit Google ermöglicht es uns, gemeinsam neue Ansätze zu entwickeln, technologische Innovationen gezielt zu nutzen und dabei unseren publizistischen Qualitätsansprüchen treu zu bleiben», lässt sich NZZ-CEO Felix Graf in der Mitteilung zitieren. Nach eigenen Angaben wollen die NZZ und Google mit dem Anlass auch Technologietalente in Namibia fördern. (pd/cbe)