Rosarot: Marcin Baba wird Creative Director

Publiziert am 07.05.2025

Marcin Baba übernimmt per sofort die Rolle des Creative Directors und Leiter Kreation und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung. In dieser Position ist er gemeinsam mit den beiden Co-CEOs verantwortlich für das kreative Produkt der Agentur, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir gehen den eingeschlagenen Weg konsequent weiter – mit dem Ziel, unsere Campaigning-Kompetenz auszubauen und kreative Exzellenz mit unternehmerischer Wirkung zu verbinden», sagt René Karrer, Gründer und Co-CEO von Rosarot.

Marcin Baba, der seit über 15 Jahren in der Schweiz lebt, bringt über 25 Jahre Erfahrung aus führenden Netzwerkagenturen mit. Zuletzt war er Executive Creative Director bei Serviceplan Suisse, wo er crossmediale Kampagnen für Marken wie BMW, MINI, Swisscom oder Schweizer Post verantwortete.

Davor war er in leitender kreativer Verantwortung bei FCB Zürich und Scholz & Friends Zürich. Seine kreative Laufbahn begann er bei Scholz & Friends Hamburg. Marcin ist Mitglied beim ADC Schweiz und wurde mehrfach national und international ausgezeichnet. (pd/spo)