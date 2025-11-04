Publiziert am 04.11.2025

Die Zürcher Produktionsfirma Tasty Pictures hat in Zusammenarbeit mit X-Bionic einen Kurzfilm mit Ski-Star Marco Odermatt produziert. Unter der Regie von Sean Fee und mit Kameraarbeit von Jan Mettler entstand eine Kampagne, die technische Präzision mit Sportleremotionen verbindet.

Der Film wurde Ende Oktober auf Social Media und Markenkanälen veröffentlicht und bei mehreren internationalen Kreativ- und Sportfilmfestivals eingereicht, heisst es in einer Mitteilung. Gedreht wurde mit einer Kombination aus 16mm-Film und digitalem Material auf der grössten LED-Wall-Stage der Schweiz.

Laut Regisseur Sean Fee war das Ziel, die innere Welt von Marco Odermatt sichtbar zu machen – die Ruhe, die Wiederholungen im Training und die mentale Klarheit. In einem abstrahierten visuellen Setting wird Training zur Zeremonie und Konzentration zur treibenden Kraft. Das Voiceover wurde von Fee verfasst, die Musik komponierte Lawrence Greenwood, das Sounddesign stammt vom Zürcher Tonstudio DubDub. (pd/spo)