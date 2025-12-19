Publiziert am 19.12.2025

Nach dem viralen Erfolg des Migros-Grittibänz haben weitere Schweizer Unternehmen KI-generierte Videos mit eigenen Produkten veröffentlicht. Das Video des rappenden Grittibänz im Benz erreichte auf TikTok nach wenigen Tagen bereits über zwei Millionen Aufrufe.

So etwa postete Axpo den Grittibänz in einem E-Auto vor einem Windrad, und bei den Verkehrsbetrieben Zürich darf der Grittibänz Bus fahren - um nur zwei Beispiele zu nennen. Hier eine Auswahl einiger Interpretationen:

Das ursprüngliche Migros-Video war in Zusammenarbeit zwischen dem Social-Media-Team der Migros und ESE Agency entstanden, die den Detailhändler in den Bereichen Social Media, Campaigning und Employer Branding berät. Laut Mitteilung nutzte die Migros das Projekt zum Experimentieren mit neuen Technologien (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)