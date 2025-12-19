19.12.2025

Migros-Grittibänz

Marken springen auf KI-Trend auf

Der rappende Grittibänz der Migros hat eine Welle von Nachahmern ausgelöst. Schweizer Unternehmen produzieren nun eigene KI-Clips – von Emmi über Axpo bis zum TCS. persoenlich.com zeigt eine Auswahl.
Publiziert am 19.12.2025

Nach dem viralen Erfolg des Migros-Grittibänz haben weitere Schweizer Unternehmen KI-generierte Videos mit eigenen Produkten veröffentlicht. Das Video des rappenden Grittibänz im Benz erreichte auf TikTok nach wenigen Tagen bereits über zwei Millionen Aufrufe.

So etwa postete Axpo den Grittibänz in einem E-Auto vor einem Windrad, und bei den Verkehrsbetrieben Zürich darf der Grittibänz Bus fahren - um nur zwei Beispiele zu nennen. Hier eine Auswahl einiger Interpretationen: 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Axpo (@axpogroup)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von VBZ Züri-Linie (@vbzzuerilinie)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von mobilezone.ch (@mobilezone.ch)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Möbel Pfister (@moebelpfister)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von RIWAX-Chemie AG (@riwax.ch)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von King of Rolls (@officialkingofrolls)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Jensen (@jensen.ag)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Chämi Metzg (@chaemi_metzg)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Camion Transport (@camiontransport)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Carmarket Schweiz (@carmarket.ch)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Musti Grill (@mustigrillzh)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Heule Gartenbau GmbH (@heulegartenbau)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Neustadt Agentur AG (@neustadt.swiss)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 20 Minuten (@20min.ch)

Das ursprüngliche Migros-Video war in Zusammenarbeit zwischen dem Social-Media-Team der Migros und ESE Agency entstanden, die den Detailhändler in den Bereichen Social Media, Campaigning und Employer Branding berät. Laut Mitteilung nutzte die Migros das Projekt zum Experimentieren mit neuen Technologien (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)


