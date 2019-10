Equipe: Markus Hammer neuer Kreativchef

Seit Anfang Oktober verstärkt Markus Hammer als neuer Executive Creative Director das Führungsteam von Equipe, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Zuletzt war er als Executive Creative Director bei der Publicis Communications am Stadelhofen tätig.

Hammer arbeitet seit vielen Jahren in führenden Funktionen im In- und Ausland. So war er in Zürich unter anderem bei Notch Interactive, Scholz & Friends oder in Hamburg bei Kolle Rebbe, Philipp & Keuntje und Yours Truly tätig, wo er namhafte Kunden wie BMW, Coop, Ricola, Swisscom, UBS, Credit Suisse, Telekom, CSS Versicherung, Otto.de, Swiss oder TUI Cruises betreute.

Er wurde für viele seiner Arbeiten national als auch international ausgezeichnet. So verantwortete er mitunter die Kampagne des Jahres für Astra, die vielfach am BOSW und mit dreimal Gold am BCM ausgezeichnete Marke Fooby von Coop oder die am BOSW und beim Effie mit Gold ausgezeichnete Herbstkampagne für die CSS Versicherung.

Markus Hammer freut sich auf die neue Herausforderung und bezeichnet Equipe als «eine der spannendsten Kreativagenturen der Schweiz». Teil des Teams zu sein und die Zukunft der Agentur aktiv mitgestalten zu können, sei eine fantastische Herausforderung. (pd/wid)