Andmore: Mate-Marke wirbt dort, wo sie fehlt

Publiziert am 18.12.2025

Die Schweizer Mate-Marke Awake Mate lanciert eine Out-of-Home-Kampagne mit einem ungewöhnlichen Ansatz: Statt die eigene Verfügbarkeit zu bewerben, kommuniziert die Marke offen, wo sie nicht erhältlich ist – nämlich im klassischen Einzelhandel.

Die Sujets wurden gezielt in unmittelbarer Nähe zu Hauptfilialen und Niederlassungen grosser Einzelhändler platziert. Mit direkten Botschaften richtet sich die Kampagne an den Detailhandel, mit dem Ziel, dort gelistet zu werden.

Für die Kreation und Produktion der Kampagne zeichnet die Agentur Andmore verantwortlich.