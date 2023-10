IAA: Matthias Kiess ist neuer Präsident

Auf Einladung der International Advertising Association trafen sich am Freitag Mitglieder und Gäste der IAA zur 60. Generalversammlung, dem anschliessenden Trendtalk und Networking-Brunch. Auf der Trendtalk-Bühne der ausgebuchten Veranstaltung in Zürich, stand die international gefragte Referentin, Forscherin und KI-Expertin Claudia Bünte. Die Keynote- Speakerin arbeitet, forscht und lehrt zu KI in der Wirtschaft – immer mit Blick auf Praxistauglichkeit und Umsetzbarkeit.

Vor dem grossen Jahres-Meeting mit Werbeauftraggebern, Agentur- und Medienvertretern fand die 60. Generalversammlung der IAA statt.

Andreas Widmer, Co-Founder des Coworking-Spaces Westhive, der 11 Jahre lang als Präsident die IAA leitete, hat beschlossen, diese Rolle abzugeben, heisst es in der Mitteilung.

«Als Präsident des IAA Swiss Chapter durfte ich mit Stolz den Verband für ganze 11 Jahre führen. Gemeinsam mit dem engagierten Vorstand, den talentierten IAA Young Professionals und der gut geführten IAA-Geschäftsstelle haben wir in dieser Zeit viel erreicht. Wir haben unsere Positionierung neu ausgerichtet, zahlreiche neue Mitglieder in unserem Club begrüsst, Partner und Sponsoren gewonnen, innovative Event-Formate entwickelt und unser internationales Netzwerk weiter ausgebaut. Nun ist es für mich an der Zeit, die Rolle des IAA- Präsidenten abzugeben», wird Andreas Widmer in der Mitteilung zitiert.

Der IAA-Vorstand stellte Matthias Kiess, CEO TBWA Switzerland als neuen Präsidenten zur Wahl. Matthias Kiess zählt seit 2015 zu den IAA-Mitgliedern und seit 2018 zum IAA-Vorstand. Die Wahl von Kiess zum neuen Präsidenten des IAA Swiss Chapters wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

«Wir freuen uns sehr über die Wahl von Matthias Kiess. Als CEO von TBWA\ verfügt er über umfassende Erfahrung und ist bestens mit den Herausforderungen und Chancen der Branche vertraut», sagt Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters.

Als Präsident des IAA Swiss Chapters möchte Matthias Kiess sein breites Netzwerk nutzen, um die nationale und internationale Vernetzung und den Austausch zwischen den verschiedenen Playern der Industrie weiter zu stärken. Dabei wird er sich auch für eine nachhaltige und ethische Entwicklung der Branche einsetzen.

«Das IAA Swiss Chapter wird sich zukünftig noch mehr in die Rolle des Thought Leaderships begeben wollen, um den Dialog rund um die Herausforderungen in unserer Branche aufzunehmen und Lösungsansätze aufzuzeigen», sagt Matthias Kiess, der sich sehr über die Wahl zum Präsidenten sehr freut.

Änderungen im Vorstand des IAA Swiss Chapters

Neu in den Vorstand des IAA Swiss Chapters gewählt wurde Guido Trevisan, CMO der Goldbach Group. «Mit der Wahl von Guido Trevisan erweitern wir unseren Vorstand mit einem engagierten Marketer, der über ein grosses Netzwerk verfügt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm!», so Matthias Kiess.